Бернардески прекратил сотрудничество с Мино Райолой

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески расстался с агентом Мино Райолой, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Указано, что футболист будет работать с другим агентом — Федерико Пасторелло. Он уже сотрудничает с его партнером по «Юве» Артуром.

27-летний итальянец провел 12 матчей за «Юве» и сделал две результативные передачи. Его контракт истекает в конце сезона.