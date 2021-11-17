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Бернардески прекратил сотрудничество с Мино Райолой

19:47
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески расстался с агентом Мино Райолой, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Указано, что футболист будет работать с другим агентом — Федерико Пасторелло. Он уже сотрудничает с его партнером по «Юве» Артуром.

27-летний итальянец провел 12 матчей за «Юве» и сделал две результативные передачи. Его контракт истекает в конце сезона.

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Евгений Петров все материалы автора

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