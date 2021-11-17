«Ювентус» интересуется полузащитником «Мидтьюлланна» Каюсте

«Ювентус» интересуется полузащитником «Мидтьюлланна» Йенсом Каюсте, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 22-летний швед попал в шорт-лист итальянского клуба.

Каюсте перешел в «Мидтьюлланн» летом 2018 года, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 76 матчах за команду. Также хавбек провел 9 игр за сборную Швеции и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.