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«Ювентус» интересуется полузащитником «Мидтьюлланна» Каюсте

20:47
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Мидтьюлланна» Йенсом Каюсте, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 22-летний швед попал в шорт-лист итальянского клуба.

Каюсте перешел в «Мидтьюлланн» летом 2018 года, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 76 матчах за команду. Также хавбек провел 9 игр за сборную Швеции и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/juve-il-nome-nuovo-per-il-centrocampo-e-cajuste-61286

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Иван Торопцев все материалы автора

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