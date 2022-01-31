Нападающий «Лацио» перешел в «Мальорку». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Нападающий «Лацио» перешел в «Мальорку» на правах аренды
Форвард «Лацио» Ведат Мурики продолжит карьеру в чемпионате Испании. Футболиста из Косово до конца сезона арендовала «Мальорка».
Испанский клуб сможет выкупить 27-летнего форварда по окончании текущего сезона.
Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что в числе претендентов на игрока находится московский ЦСКА.
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|8
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|24
|
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|5
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|29-41
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17
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|22
|4
|6
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|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
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Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
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Джованни Симеоне
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Ромеро Луис Альберто
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
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|1
|4
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Лацио
|20
|1
|9
|
|
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