Нападающий «Лацио» перешел в «Мальорку». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Нападающий «Лацио» перешел в «Мальорку» на правах аренды

Форвард «Лацио» Ведат Мурики продолжит карьеру в чемпионате Испании. Футболиста из Косово до конца сезона арендовала «Мальорка».

Испанский клуб сможет выкупить 27-летнего форварда по окончании текущего сезона.

? Disculpad la espera...sobre todo t?, Vedat! pic.twitter.com/hd9jzjONuD — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 31, 2022

Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что в числе претендентов на игрока находится московский ЦСКА.