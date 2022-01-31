«Сампдория» сделала предложение «Милану» об аренде Кастильехо
«Сампдория» сделала предложение о покупке полузащитника «Милана» Саму Кастильехо, сообщает Calciomercato.
По информации источника, команда из Генуя хочет взять 27-летнего игрока в аренду до конца сезона. Однако футболист не уверен, что «Сампдория» подходящее для него место.
Нынешний контракт Кастильехо с «Миланом» действует до лета 2023 года.
В этом сезоне футболист провел пять матчей в серии А и сделал две голевые передачи.
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|4
|4
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|49
|
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|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
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|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
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|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
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|23
|12
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|9
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|38
|
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|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
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|
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|9
|5
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|
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|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
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|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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