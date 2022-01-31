«Сампдория» сделала предложение «Милану» об аренде Кастильехо

«Сампдория» сделала предложение о покупке полузащитника «Милана» Саму Кастильехо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, команда из Генуя хочет взять 27-летнего игрока в аренду до конца сезона. Однако футболист не уверен, что «Сампдория» подходящее для него место.

Нынешний контракт Кастильехо с «Миланом» действует до лета 2023 года.

В этом сезоне футболист провел пять матчей в серии А и сделал две голевые передачи.