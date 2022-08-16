Источник: Кокорин просит 3,6 миллиона евро за расторжение контракта с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин требует 3,6 миллиона евро за расторжение контракта с клубом. Именно столько полагается форварду по контракту с «фиалками».

«В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только то, что «Фиорентина» хочет найти какое-то решение этого вопроса. Но все непросто, Кокорин постоянно просит 3,6 миллиона [евро], полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается. «Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», — сообщил источник «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 31-летний россиянин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» выведет Кокорина из команды и надеется продать нападающего зимой.