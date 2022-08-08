«Фиорентина» надеется продать Кокорина зимой

Источники из Италии сообщили, что российский нападающий Александр Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в этом сезоне, пишет «РБ Спорт».

По данным источника, руководство «фиалок» не смогло договориться ни с одним клубом по поводу трансфера Кокорина, поэтому попытается продать его зимой.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — заявил источник «РБ Спорт».

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.