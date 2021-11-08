Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Стакан наполовину полон. Мы стремились к победе, но это было сложно, команда показала силу духа. « Интер» — сильная команда, и мы доказали, что мы тоже сильны. Посмотрите на разницу в среднем возрасте между «Миланом» и «Интером» в стартовом составе. Нам нужно время, чтобы получить опыт, сформировать уверенность. Теперь мы можем бороться с лучшими игроками серии А. В топ-5 лигах Европы только «Наполи» и «Милан» до сих пор не проиграли в этом сезоне, и это многое говорит о наших успехах», — приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» набрал 32 очка и занимает второе место. Столько же очков у лидирующего «Наполи». У «Интера» 25 очков и третье место.