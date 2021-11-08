Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Нам нужно время, чтобы получить опыт и сформировать уверенность». Пиоли — о ничьей с «Интером»

Пиоли прокомментировал ничейный результат в матче с «Интером»
01:14
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Стакан наполовину полон. Мы стремились к победе, но это было сложно, команда показала силу духа. «Интер» — сильная команда, и мы доказали, что мы тоже сильны. Посмотрите на разницу в среднем возрасте между «Миланом» и «Интером» в стартовом составе. Нам нужно время, чтобы получить опыт, сформировать уверенность. Теперь мы можем бороться с лучшими игроками серии А. В топ-5 лигах Европы только «Наполи» и «Милан» до сих пор не проиграли в этом сезоне, и это многое говорит о наших успехах», — приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» набрал 32 очка и занимает второе место. Столько же очков у лидирующего «Наполи». У «Интера» 25 очков и третье место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Авраам Руссо прокомментировал задержание Исмаилова
0