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«Интер» заслужил большего». Индзаги — о ничьей с «Миланом»

Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче с «Миланом»
01:25
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«Стакан наполовину пуст, потому что у нас было так много шансов и мы не забили пенальти, поэтому, на мой взгляд, мы заслужили большего. Нам противостояла отличная команда, которая заслуженно возглавляет турнирную таблицу. Мы отстаем от нее с точки зрения прогресса, но есть время, чтобы вернуться в нужное русло. В последних шести матчах мы сыграли вничью с «Ювентусом» и «Миланом», когда, вероятно, заслуживали победу», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Милан» набрал 32 очка и занимает второе место. Столько же очков у лидирующего «Наполи». У «Интера» 25 очков и третье место.

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Сергей Разин все материалы автора

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