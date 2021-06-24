Моуринью — Тотти: «Жаль, что я опоздал на 4 года. Тренировать вас было бы удовольствием»
20:23
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на слова Франческо Тотти о том, что он лучший тренер в мире.
«Спасибо за ваши слова, Франческо, жаль, что я опоздал на 4 года. Тренировать вас было бы удовольствием», — написал Моуринью в Instagram.
В мае 58-летний специалист подписал четырехлетний контракт с «Ромой». В минувшем сезоне римский клуб занял шестое место в серии А, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.
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