Моуринью — Тотти: «Жаль, что я опоздал на 4 года. Тренировать вас было бы удовольствием»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на слова Франческо Тотти о том, что он лучший тренер в мире.

«Спасибо за ваши слова, Франческо, жаль, что я опоздал на 4 года. Тренировать вас было бы удовольствием», — написал Моуринью в Instagram.

В мае 58-летний специалист подписал четырехлетний контракт с «Ромой». В минувшем сезоне римский клуб занял шестое место в серии А, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.