Тотти — о назначении Моуринью в «Рому»: «Мы взяли сильнейшего тренера в мире»
Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти считает назначенного на пост главного тренера клуба Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.
«Моуринью? Когда он приедет, он скажет, что думает, — цитирует Тотти Corriere dello Sport. — Мы взяли сильнейшего тренера в мире. Хотел бы я, чтобы он меня тренировал? Когда я был моложе, да».
Моуринью подписал четырехлетний контракт с «Ромой» в мае.
В минувшем сезоне римский клуб занял шестое место в серии А, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.
44-летний Тотти закончил карьеру футболиста в 2017 году. Футболист выступал за римский клуб с 1992 года, в составе которого стал чемпионом Италии и девятикратным серебряным призером серии А, а также двукратным обладателем Кубка страны. Тотти провел 785 матчей за «Рому», в которых забил 307 голов и сделал 184 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/06/24-82988953/totti_mourinho_il_piu_forte_del_mondo_nessun_ruolo_per_me_nella_roma_
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