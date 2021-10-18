Моуринью: «Арбитр сказал мне, что при пенальти у атакующей команды нет преимущества. Спорить после этого уже не хотелось»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о работе главного арбитра в матче 8-го тура серии А с «Ювентусом» (0:1) Даниэля Орсато.

«Арбитр сказал мне, что при пенальти у атакующей команды нет преимущества. Спорить после этого уже не хотелось. Не хочу давать оценку Орсато. Пусть это сделают Джанлука Рокки (глава судейского комитета серии А. — Прим. «СЭ») и эксперты», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

В конце первого тайма Орсато назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ювентуса» за фол на полузащитнике «Ромы» Генрихе Мхитаряне. После нарушения мяч отскочил к нападающему римской команды Тэмми Абрахаму, который отправил его в сетку. Форвард римлян Жордан Верету не смог реализовать пенальти. Таким образом, подопечные Моуринью потерпели поражение.

После 8 туров серии А «Ювентус» с 14 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Рома» идет на четвертой позиции, набрав 15 очков.