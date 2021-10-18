Мхитарян остался недоволен работой главного арбитра в матче «Ромы» с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян раскритиковал работу главного арбитра Даниэле Орсато в матче 8-го тура серии А с «Ювентусом».

«Почему арбитры не дождались окончания движения мяча и только после этого не дали свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут по 5-8 секунд, так почему бы не сделать то же самое в случае с пенальти? Все видели, что случилось, больше не могу ничего сказать», — цитирует Мхитаряна Football Italia.

В конце первого тайма судья назначил пенальти в ворота туринцев, который не смог реализовать Жордан Верету. Мхитарян утверждает, что арбитр должен был дать доиграть эпизод, в результате которого гол был бы забит в итоге.

«Ювентус» в восьми турах серии А набрал 14 очков и поднялся на 7-е место. «Рома» (15) идет на 4-м месте.