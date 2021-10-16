Чемпионат Италии, расписание матчей 8-го тура серии А, «Лацио» сыграет с «Интером», «Ювентус» — «Рома» и другие
16 октября, суббота
16.00 мск. «Специя» — «Салернитана»
17 октября, воскресенье
13.30. «Кальяри» — «Сампдория»
18 октября, понедельник
21.45. «Венеция» — «Фиорентина»
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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