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Моуринью: «Хочу, чтобы Шевченко, как и я, начал клубную тренерскую карьеру с поражения»

09:26
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 13-го тура серии А с «Дженоа» высказался о наставнике клуба Андрее Шевченко.

«Первое воспоминание о Шевченко — я увидел, как он играет. Когда ты получаешь «Золотой мяч», выигрываешь Лигу чемпионов и многие другие трофеи, ты входишь в историю. «Дженоа» — его первый опыт в клубе. Он уже добился успеха в сборной Украины и доказал, что у него есть четкая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что и в жизни является спокойным человеком. Хотел бы, чтобы он, как и я, проиграл, но потом завоевал множество трофеев», — цитирует Моуринью Football Italia.

Сегодня, 21 ноября, украинский специалист проведет первый матч в качестве главного тренера «Дженоа». Начало встречи с «Ромой» — в 22.45 по московскому времени.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков в 12 встречах. «Рома» (19) идет на 8-м месте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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