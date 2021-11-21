Моуринью: «Хочу, чтобы Шевченко, как и я, начал клубную тренерскую карьеру с поражения»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 13-го тура серии А с «Дженоа» высказался о наставнике клуба Андрее Шевченко.
«Первое воспоминание о Шевченко — я увидел, как он играет. Когда ты получаешь «Золотой мяч», выигрываешь Лигу чемпионов и многие другие трофеи, ты входишь в историю. «Дженоа» — его первый опыт в клубе. Он уже добился успеха в сборной Украины и доказал, что у него есть четкая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что и в жизни является спокойным человеком. Хотел бы, чтобы он, как и я, проиграл, но потом завоевал множество трофеев», — цитирует Моуринью Football Italia.
Сегодня, 21 ноября, украинский специалист проведет первый матч в качестве главного тренера «Дженоа». Начало встречи с «Ромой» — в 22.45 по московскому времени.
«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков в 12 встречах. «Рома» (19) идет на 8-м месте.
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