Моуринью: «Хочу, чтобы Шевченко, как и я, начал клубную тренерскую карьеру с поражения»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 13-го тура серии А с «Дженоа» высказался о наставнике клуба Андрее Шевченко.

«Первое воспоминание о Шевченко — я увидел, как он играет. Когда ты получаешь «Золотой мяч», выигрываешь Лигу чемпионов и многие другие трофеи, ты входишь в историю. «Дженоа» — его первый опыт в клубе. Он уже добился успеха в сборной Украины и доказал, что у него есть четкая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что и в жизни является спокойным человеком. Хотел бы, чтобы он, как и я, проиграл, но потом завоевал множество трофеев», — цитирует Моуринью Football Italia.

Сегодня, 21 ноября, украинский специалист проведет первый матч в качестве главного тренера «Дженоа». Начало встречи с «Ромой» — в 22.45 по московскому времени.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков в 12 встречах. «Рома» (19) идет на 8-м месте.