Мотта: «Специи» не хватило индивидуального класса против «Аталанты»
Главный тренер «Специи» Тиагу Мотта высказался о матче команды против «Аталанты» (2:5) в 13-м туре серии А.
«Команда, которая хочет забить, должна рисковать. Мы помнили, что играем против сильной команды. Они против нас плохо играют, потому что я решил играть в атаку. Нам не хватило индивидуального класса, чтобы в некоторых моментах действовать правильно», — цитирует Мотту TMW.
После 13 туров серии А «Специя» идет на 16-м месте с 11 очками. 28 ноября команда сыграет с «Болоньей».
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