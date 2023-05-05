Мостовой заявил, что Кварацхелия добился фантастических результатов с «Наполи»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Кварацхелия — просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Чемпионство с «Наполи» — фантастика для него, поздравляю Хвичу. Попасть в команду и впервые за 33 года стать чемпионом — это очень круто. После Осимхена он же второй по результативности в «Наполи». За него можно только порадоваться. Хвича — пример для многих сейчас. Парень нереально прогрессирует», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

22-летний Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» Батуми, подписав соглашение на пять лет. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в серии А. Также на счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи за 8 матчей в Лиге чемпионов.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.