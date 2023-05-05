Смородская не считает, что Хвича сыграл решающую роль в чемпионстве «Наполи»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Хвича — замечательный игрок. Он хорошо себя очень проявил в «Наполи», это его команда. Свою роль в чемпионстве он сыграл. Большую, но не решающую. Я очень рада за него, за то, что он завоевал титул. Молодец!» — сказала Смородская «СЭ».

Также Смородская считает, что Кварацхелия не перестанет трудиться после завоеванного в первый же сезон в Италии чемпионства.

«Хвича наделен большим талантом. Такие люди любят совершенствоваться», — сказала Смородская.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.