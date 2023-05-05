Крижанац считает, что Спаллетти заслуживал взять скудетто с «Наполи»

Экс-игрок «Зенита» Ивица Крижанац в комментарии для «СЭ» отреагировал на первое чемпионство тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в Италии.

«Я очень рад за Спаллетти! Он определенно заслуживал взять скудетто», — сказал Крижинац «СЭ».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.