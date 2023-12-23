Гол Белтрана принес «Фиорентине» победу над «Монцой»
«Фиорентина» переиграла «Монцу» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Бриантео» в Монце.
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
5
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|16
|8
|2
|6
|28-19
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|15
|1
|3
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