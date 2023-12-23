Гол Белтрана принес «Фиорентине» победу над «Монцой»

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«Фиорентина» переиграла «Монцу» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Бриантео» в Монце.