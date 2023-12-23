Мхитарян продлит контракт с «Интером» до 2025 года

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний армянин заключит соглашение до 2025 года с зарплатой в 4 миллиона евро. Также контракт может быть продлен еще на сезон.

В текущем сезоне Мхитарян провел 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.