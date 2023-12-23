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Мхитарян продлит контракт с «Интером» до 2025 года

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний армянин заключит соглашение до 2025 года с зарплатой в 4 миллиона евро. Также контракт может быть продлен еще на сезон.

В текущем сезоне Мхитарян провел 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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4
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7
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 Рома 16 7 4 5 28-19 25
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 Торино 16 6 5 5 14-16 23
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 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
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 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
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