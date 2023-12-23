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«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 декабря. Салернитана — Милан — 2:2.
Фото Reuters

«Салернитана» и «Милан» не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Аречи» в Салерно.

На 17-й минуте Фикайо Томори вывел гостей вперед. Перед перерывом хозяевам удалось отыграться благодаря голу Федерико Фасио. В начале второй половины Антонио Кандрева забил гол и вывел хозяев вперед. Гости смогли отыграться только в самой концовке — отличиля Лука Йович.

На 5-й добавленной минуте резервный вратарь «Салернитаны» Винченцо Фьорилло получил красную карточку за толчок Алессандро Флоренци, который подбежал к резервному арбитру из-за игры рукой соперника в своей штрафной площади.

«Милан» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на последней строчке — 9 очков.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Милан

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Милан
ФК Салернитана
0
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«Лацио» победил «Эмполи», «Дженоа» обыграл «Сассуоло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
5
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 2
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 0 : 1
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 - : -
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 - : -
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
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Интер – Лечче
 - : -
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

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Даниэль Болока

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 15 1 3
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