Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» в матче с «Кремонезе»

«Торино» на своем поле примет «Кремонезе» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник туринского клуба Алексей Миранчук попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел 16 матчей в серии А. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице (30 очков), «Кремонезе» располагается на последней, 20-й строчке (8 очков).