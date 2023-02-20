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Сегодня, 22:01

Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» в матче с «Кремонезе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» на своем поле примет «Кремонезе» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник туринского клуба Алексей Миранчук попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел 16 матчей в серии А. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице (30 очков), «Кремонезе» располагается на последней, 20-й строчке (8 очков).

Алексей Миранчук
ФК Кремонезе
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19.02 17:00
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19.02 17:00
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