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Сегодня, 16:11

«Ювентус» не собирается выкупать Паредеса у «ПСЖ» за 22 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Леандро Паредес.
Фото Global Look Press

«Ювентус» имеет опцию выкупа контракта полузащитника Леандро Паредеса, который выступает за туринцев на правах аренды, у «ПСЖ» за 22 миллиона евро. Однако туринский клуб не намерен платить такую сумму за 28-летнего аргентинца, сообщает Relevo.

Отмечается, что Паредес также не входит в планы французского клуба, поэтому для него придется искать другую команду. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Зимой «Юве» был готов выкупить хавбека у парижан, но за значительно меньшую сумму.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе туринской команды 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

В составе сборной Аргентины Паредес выиграл ЧМ-2022.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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