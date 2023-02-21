Миранчук вышел на первое место по системе «гол+пас» среди игроков «Торино»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (2:2).

Таким образом, 27-летний россиянин вышел на первое место по системе «гол+пас» среди игроков туринской команды в этом сезоне серии А. На счету Миранчука 4 гола и 3 ассиста.

Также лидерами «Торино» являются Николо Влашич (4+2) и Антонио Сарабиа (5+1).

«Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.