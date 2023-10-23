Миранчук впечатлил итальянские СМИ

В 9-м туре серии А «Аталанта» победила дома «Дженоа» со счетом 2:0.

Алексей Миранчук провел на поле второй тайм. Издания La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Тuttosport поставили россиянину оценку 6,5.

При этом La Gazzetta dello Sport высоко отозвалась об игре хавбека: «За две минуты второго тайма сделал больше, чем бельгиец Де Кетелар за весь первый тайм, когда отдал суперпас на Скамакку. Еще запомнился ярким и эффективным подкатом».

Хороший комментарий последовал и от Tuttosport: «Как только вышел, сразу отдал классный пас на Скамакку. Также запомнился острой передачей на Лукмана».