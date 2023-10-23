Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:18

Гомес прокомментировал свою двухгодичную дисквалификацию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алехандро Гомес.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монцы» и сборной Аргентины Алехандро Гомес прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного теста на допинг перед ЧМ-2022. Он заявил, что уведомление о приостановлении лицензии он получил.

«Я никогда не полагался и не собираюсь полагаться на запретную практику. Вероятное нарушение связано с наличием в моем организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить кашель. Важно уточнить, что тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность в футболе», — написал Гомес в соцсетях.

20 октября стало известно, что Гомес дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга. Сообщалось, что причиной положительного теста стал детский сироп от кашля, который выпил футболист.

Алехандро Гомес
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
«Питер — тяжелый город. Он съедает людей». Откровенное интервью Николая Прохоркина
Туктамышева — о паузе в карьере: «Хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому»
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Армия Израиля назвала условие окончания войны с ХАМАС
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последнее время
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью похвалил «Монцу» после матча с «Ромой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 1 : 3
21.10 19:00
Торино – Интер
 0 : 3
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
22.10 13:30
Рома – Монца
 1 : 0
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 2 : 1
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 2 : 2
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 2 : 0
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 0 : 1
23.10 19:30
Удинезе – Лечче
 - : -
23.10 21:45
Фиорентина – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Николас Гонсалес

Николас Гонсалес

Фиорентина

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости