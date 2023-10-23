Мхитарян заявил, что хочет остаться в «Интере»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своих планах на будущее.

«Я очень счастлив в «Интере», чувствую себя здесь очень хорошо. Мой план — остаться в клубе», — приводит слова Мхитаряна журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.

Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи в 11 матчах серии А и Лиги чемпионов.