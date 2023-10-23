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Сегодня, 17:33

Мхитарян заявил, что хочет остаться в «Интере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своих планах на будущее.

«Я очень счастлив в «Интере», чувствую себя здесь очень хорошо. Мой план — остаться в клубе», — приводит слова Мхитаряна журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.

Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи в 11 матчах серии А и Лиги чемпионов.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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2
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5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
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8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
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 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
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