Мхитарян заявил, что хочет остаться в «Интере»
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своих планах на будущее.
«Я очень счастлив в «Интере», чувствую себя здесь очень хорошо. Мой план — остаться в клубе», — приводит слова Мхитаряна журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.
Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи в 11 матчах серии А и Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
2
|Милан
|9
|7
|0
|2
|16-9
|21
|
3
|Ювентус
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|
4
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Рома
|9
|4
|2
|3
|20-12
|14
|
8
|Болонья
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
9
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
10
|Монца
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
11
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
12
|Фрозиноне
|9
|3
|3
|3
|12-13
|12
|
13
|Сассуоло
|9
|3
|1
|5
|12-16
|10
|
14
|Торино
|9
|2
|3
|4
|6-12
|9
|
15
|Дженоа
|9
|2
|2
|5
|10-14
|8
|
16
|Верона
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|9
|0
|4
|5
|6-19
|4
|
20
|Кальяри
|9
|0
|3
|6
|5-18
|3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|1 : 3
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|0 : 3
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|2 : 2
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|2 : 0
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|0 : 1
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Николас Гонсалес
Фиорентина
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
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