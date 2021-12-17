Гасперини: «Миранчук очень сильный игрок, у него есть талант и хорошая техника»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике команды Алексее Миранчуке.
«Это правда, что он предпочитает играть на определенной позиции, — цитирует Гасперини TMW. — Я всегда говорю, что игрок должен быть доволен и играть там, где он лучше всего себя проявляет. Никто не виноват, что Алексей не играет. Миранчук очень сильный игрок, и в этом нет никаких сомнений. У него есть талант и хорошая техника, но у него были трудности в адаптации в команде. Он очень хороший парень, вежливый, добропорядочный», — цитирует Гасперини TMW.
Российский футболист в сезоне-2021/22 сыграл за «Аталанту» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал один результативный пас.
В субботу, 18 декабря, команда сыграет с «Ромой» в 18-м туре чемпионата Италии. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/live-tmw-gasperini-noi-anti-inter-fa-parte-di-cio-che-si-scrive-o-dice-pensiamo-ad-altro-1622351
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