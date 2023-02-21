Миранчук в матче с «Кремонезе» отметился результативной передачей

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе».

На 79-й минуте после передачи Миранчука гол забил Стефан Синго и сделал счет 2:2.

На данный момент на счету 27-летнего россиянина 4 гола и 3 результативные передачи в серии А.