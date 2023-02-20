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Сегодня, 22:15

«Рома» готова продать Абрахама за 80 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Ромы» готово расстаться с нападающим команды Тэмми Абрахамом за 80 миллионов евро, сообщает Calciomercatoweb.

Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение Абрахама с римлянами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Рому» 31 матч, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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18.02 22:45
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Аталанта – Лечче
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19.02 17:00
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19.02 17:00
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