«Рома» готова продать Абрахама за 80 миллионов евро

Руководство «Ромы» готово расстаться с нападающим команды Тэмми Абрахамом за 80 миллионов евро, сообщает Calciomercatoweb.

Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение Абрахама с римлянами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Рому» 31 матч, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.