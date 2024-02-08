Миранчук опередил двух звезд «Аталанты»

Алексей Миранчук, которого болельщики признали игроком месяца в «Аталанте», опередил двух звезд своей команды.

Второе место в опросе занял самый яркий на сегодня игрок «Аталанты» — бельгиец Де Кетеларе. Клуб из Бергамо заплатил за его сезонную аренду из «Милана» 3 миллиона евро. В случае выкупа по итогам сезона «Аталанта» должна выложить за форварда 23 миллиона евро с обязательством выплатить миланцам еще и 10 процентов от последующей продажи бельгийца.

Третьим в январском опросе болельщиков оказался голландский полузащитник Копмайнерс. На него имеется немалый спрос в Европе, а его трансферная стоимость оценивается в 30-35 миллионов евро.

Что касается Миранчука, то он стал лучшим игроком месяца в «Аталанте» ровно три года спустя. В январе Миранчук провел шесть официальных матчей, в четырех из которых вышел в стартовом составе. Он забил 2 мяча, сделал 3 голевые передачи и заработал пенальти.

Следующий матч «Аталанта» проведет 11 февраля в гостях против «Дженоа».