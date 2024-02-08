«Интер» не может договориться с Мартинесом по новому контракту

Стали известны подробности переговоров между «Интером» и нападающим клуба Лаутаро Мартинесом по продлению действующего контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний аргентинец намерен зарабатывать 10 миллиона евро за сезон. В свою очередь, руководство команды готово предложить футболисту на 2 миллиона меньше. Несмотря на существующие разногласия, стороны уверены в скором продлении трудового сотрудничества.

Мартинес защищает цвета «Интера» с июля 2018 года. Всего за клуб он отыграл 267 матчей, забил 124 гола и отдал 41 результативную передачу. Его нынешний контракт с нерадзурри рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 110 миллиона евро.