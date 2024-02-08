Владельцы «Ромы» ведут переговоры о возможной продаже клуба саудовским инвесторам

Владельцы «Ромы» рассматривают возможность продажи клуба инвесторам из Саудовской Аравии, сообщает La Repubblica.

По данным источника, 6 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась встреча с участием главы юридического отдела «Ромы». Также на ней присутствовал Эрик Уильямсон, правая рука владельцев «Ромы» и член совета директоров клуба.

Сообщается, что в покупке «Ромы» у Дэна Фридкина заинтересованы две разные группы — государственный инвестиционный фонд, которому уже принадлежит «Ньюкасл», и частный инвестор Турки Аль аш-Шейх, являющийся советником при королевской канцелярии и президентом General Entertainment Authority.

На данном этапе владельцы итальянского клуба надеются заключить партнерство с одной из двух саудовских групп, желая сохранить контроль над клубом. Однако оба саудовских инвестора хотят получить 100 процентов акций «Ромы», подготовив предложения на сумму около 900 миллионов евро плюс 300 миллионов евро, связанных со строительством нового стадиона.

Сообщается, что пока все находится на ранней стадии.

Компания Friedkin Group стала новым владельцем «Ромы» в августе 2020 года. По информации СМИ, сумма сделки составила около 600 миллионов евро.