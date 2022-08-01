Спаллетти отметил хорошую игру Кварацхелии в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что думает об игре полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с «Мальоркой».

«Как и остальные ребята, Кварацхелия проявил себя хорошо. Были моменты, в которых ему не повезло, но он умеет побеждать соперника на поле. Он показал себя с хорошей стороны — это точно», — сказал Спаллетти TuttoMercatoWeb.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в текущее трансферное окно за 10 миллионов евро. 21-летний грузин заключил контракт до конца сезона-2026/27.