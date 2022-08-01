Спаллетти отметил хорошую игру Кварацхелии в матче с «Мальоркой»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что думает об игре полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с «Мальоркой».
«Как и остальные ребята, Кварацхелия проявил себя хорошо. Были моменты, в которых ему не повезло, но он умеет побеждать соперника на поле. Он показал себя с хорошей стороны — это точно», — сказал Спаллетти TuttoMercatoWeb.
21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в текущее трансферное окно за 10 миллионов евро. 21-летний грузин заключил контракт до конца сезона-2026/27.
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
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|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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