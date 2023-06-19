Милинкович-Савич готов продолжить карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич этим летом может стать игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы приобретут игрока в ближайшее время. «Лацио» готов отпустить хавбека за 35 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в переходе в «Ювентус».

28-летний футболист в этом сезоне провел 36 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 8 ассистов.