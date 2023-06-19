Канчельскис заявил, что второй сезон в серии А будет определяющим для Кварацхелии

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что грузинскому полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии необходимо придумывать новые ходы в своей игре.

«Хвича прекрасно провел первый сезон в серии А. Итальянский чемпионат — один из сильнейших в мире. В концовке он немного сдал, не хватило стабильности. Здесь ему надо прибавлять. Для него, да и для всех футболистов, второй сезон — определяющий. Можно блистать первый год, а потом играть все хуже и хуже. Самое главное, чтобы не лихорадило. Это и есть профессионализм. Его все уже изучили, знают манеру игры. Надо будет придумывать что-то новое. Сможет ли он нас удивить? Самое главное, чтобы он удивил самого себя и придумывал новые ходы в своей игре», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.