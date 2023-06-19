Кьеза не намерен этим летом покидать «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза не рассматривает этим летом уход из туринского клуба.

«Я доволен тем, как мы закончили сезон. Этот год был сложным для меня. Сейчас я думаю об отпуске лишь для того, чтобы на сборах готовиться к новому сезону. Возможный уход? Посмотрим, но сейчас я думаю лишь об этой команде», — цитирует футболиста Calciomercato.

В сезоне-2021/22 Кьеза был травмирован и до сих пор восстанавливается после травмы.

Вчера, 18 июня, футболист в составе сборной Италии занял третье место в Лиге наций, обыграв Нидерланды (3:2).