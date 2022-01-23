«Милан» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом».

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Ибрагимович.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандру, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Маккенни, Мората, Дибала.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени.