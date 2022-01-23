«Милан» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом».
«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Ибрагимович.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандру, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Маккенни, Мората, Дибала.
Матч начнется в 22.45 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
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38 тур
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|4 : 1
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|1 : 0
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|1 : 1
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|2 : 4
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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