Дубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»

«Рома» победила «Эмполи» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Тэмми Абрахам. Также отличились Сержиу Оливейра и Николо Дзаньоло. У хозяев забивали Андреа Пинамонти и Недим Байрами.

«Рома» набрала 38 очков и занимает шестое место. У «Эмполи» 29 очков и 12-я позиция.