«Милан» в ближайшее время объявит о переходе нападающего Чуквуэзе

«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с вингером «Вильярреала» Саму Чуквуэзе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все документы будут готовы к подписанию 24 июля.

В скорое время 24-летний игрок в ближайшие несколько дней прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.