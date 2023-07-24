«Милан» в ближайшее время объявит о переходе нападающего Чуквуэзе
«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с вингером «Вильярреала» Саму Чуквуэзе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, все документы будут готовы к подписанию 24 июля.
В скорое время 24-летний игрок в ближайшие несколько дней прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что игрок подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0-0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
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