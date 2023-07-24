Источник: Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Изем Анасс.

По информации источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Марокко 25 миллионов евро.

Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.