Источник: Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Изем Анасс.
По информации источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Марокко 25 миллионов евро.
Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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4
|Милан
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7
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11
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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