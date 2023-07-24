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Аллегри о целях «Ювентуса» в новом сезоне: «Мы должны стремиться вернуться в Лигу чемпионов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринцев в новом сезоне.

«Мы должны стремиться вернуться в Лигу чемпионов — такая у нас цель. Игра в Еврове очень важна для нас и для доходов клуба.

У нас играют много молодых игроков, для которых прошлый сезон сложился хорошо, но мы можем ожидать [от них] еще одного шага. Сейчас нам нужно оставаться сосредоточенными для наилучшего старта в серии А», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

В мае этого года с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице по итогам сезона.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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