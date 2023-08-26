«Милан» разгромил «Торино» в матче серии А, Жиру оформил дубль

«Милан» дома обыграл «Торино» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 4:1.

Счет в игре на 33-й минуте забил вингер хозяев Кристиан Пулишич. Через 3 минуты защитник гостей Перр Схюрс сделал счет равным. В концовке первого тайма два гола зибили игроки «Милана». Оливье Жиру реализовал 11-метровый удар на 43-й минуте, а Тео Эрнандес забил с игры на 45+2-й.

Во втором тайме Жиру оформил дубль. Он снова забил с пенальти.

«Милан» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. «Торино» находится на 14-й позиции (1 балл).