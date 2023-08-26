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Аллегри: «Ювентус» должен выигрывать как можно больше матчей»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступление команды на старте сезона.

«После первой игры было слишком много энтузиазма. Это нормально. Но мы находимся в начале пути. Завтра играем против «Болоньи». Это будет хорошая проверка, у них есть неплохие игроки в атаке. «Милан» в [товарищеском] матче против нас создал слишком много голевых моментов — они нанесли 17 ударов в створ наших ворот. Если вы не подойдете к игре с ними в правильным настроем и не сыграете хорошо, вы вряд ли одолеете их. Энтузиазм — это правильно, но нам нужно спокойствие. Нормой будет возвращение к победе в как можно большем количестве игр. Мы должны продолжать работать с желанием, пытаясь улучшить командные и индивидуальные качества», — заявил Аллегри.

В матче второго тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет против «Болоньи». Игра пройдет 27 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Аллегри работает в «Ювентусе» с мая 2021 года. Его контракт с туринцами рассчитан до конца июня 2025 года. До этого специалист уже работал в клубе с 2014 по 2019 год.

Источник: https://www.blackwhitereadallover.com/2023/8/26/23846879/juventus-bologna-serie-a-match-preview-allegri-juventus-norm-is-to-win-as-many-games-as-possible
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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