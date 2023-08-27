Пиоли о победе над «Торино»: «Игрокам еще предстоит узнать друг друга, но начало хорошее»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о победе над «Торино» (4:1) во 2-м туре чемпионата Италии.
«Сегодня мы показали признаки прогресса, если сравнивать с первой игрой. Игрокам по-прежнему предстоит наладить взаимопонимание, лучше узнать друг друга, но начало уже можно назвать хорошим.
Этим летом мы подписали футболистов, соответствующих нашим требованиям, способных играть в атакующей и активной манере. Таков наш стиль игры. Иногда это работает лучше, иногда — хуже, но мы никогда не останавливаемся», — сказал Пиоли после игры.
«Милан» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. «Торино» находится на 14-й позиции (1 очко).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|2
|0
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1