Пиоли о победе над «Торино»: «Игрокам еще предстоит узнать друг друга, но начало хорошее»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о победе над «Торино» (4:1) во 2-м туре чемпионата Италии.

«Сегодня мы показали признаки прогресса, если сравнивать с первой игрой. Игрокам по-прежнему предстоит наладить взаимопонимание, лучше узнать друг друга, но начало уже можно назвать хорошим.

Этим летом мы подписали футболистов, соответствующих нашим требованиям, способных играть в атакующей и активной манере. Таков наш стиль игры. Иногда это работает лучше, иногда — хуже, но мы никогда не останавливаемся», — сказал Пиоли после игры.

«Милан» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. «Торино» находится на 14-й позиции (1 очко).