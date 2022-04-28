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Сегодня, 22:49

«Милан» приостановил переговоры о выкупе Флоренци у «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» поставил на паузу переговоры о выкупе защитника Алессандро Флоренци у «Ромы», сообщает Calciomercato.

31-летний защитник выступает за «Милан» на правах аренды до конца сезона. У «россонери» есть возможность выкупа игрока, однако переговоры по полноценному трансферу Флоренци из «Ромы» в «Милан» были приостановлены.

Решение о будущем футболиста будет принято ближе к концу сезона, поскольку в «Милане» хотят оценить форму итальянца после перенесенной им травмы мениска.

В текущем сезоне он сыграл 21 матч в составе «Милана» в серии А и забил один гол.

Алессандро Флоренци
ФК Милан
ФК Рома
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2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
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 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
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 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
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 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
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 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
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Сампдория – Дженоа
 - : -
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Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
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Эмполи – Торино
 - : -
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Удинезе – Интер
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Рома – Болонья
 - : -
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Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Лацио

 26
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Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
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 25 1 10
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