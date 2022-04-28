«Милан» приостановил переговоры о выкупе Флоренци у «Ромы»

«Милан» поставил на паузу переговоры о выкупе защитника Алессандро Флоренци у «Ромы», сообщает Calciomercato.

31-летний защитник выступает за «Милан» на правах аренды до конца сезона. У «россонери» есть возможность выкупа игрока, однако переговоры по полноценному трансферу Флоренци из «Ромы» в «Милан» были приостановлены.

Решение о будущем футболиста будет принято ближе к концу сезона, поскольку в «Милане» хотят оценить форму итальянца после перенесенной им травмы мениска.

В текущем сезоне он сыграл 21 матч в составе «Милана» в серии А и забил один гол.