Защитник Паломино продлил контракт с «Аталантой»

Защитник «Аталанты» Хосе Паломино продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

32-летний аргентинец выступает за клуб из Бергамо с 2017 года. Его прежнее соглашение истекало летом 2023-го.

В этом сезоне Паломино провел 41 матч во всех турнирах. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.