Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:41

Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Я никогда не начинал никаких переговоров о продаже клуба»

Президент «Наполи» Де Лаурентис прокомментировал слухи о продаже клуба
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о продаже клуба.

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Я никогда не рассматривал этот вариант. «Наполи» — мое сердце. Я тоже слышу сообщения о множестве предложений, которые витают в воздухе, но я никогда не начинал никаких переговоров», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что Де Лаурентис может продать «Наполи» из-за правил Федерации футбола Италии, которые запрещают одному человеку владеть двумя клубами в одном дивизионе. Бизнесмен также владеет клубом «Бари».

В сентябре 2004 года Де Лаурентис стал президентом итальянского футбольного клуба. Команда носила название Napoli Soccer. Клуб был банкротом и выступал в серии C в тот момент.

«Наполи» в текущем сезоне чемпионата Италии занимает третье место, имея на счету 67 очков.

Источник: https://football-italia.net/de-laurentiis-discusses-rumours-of-napoli-sale/
Футбол
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Интера» Маротта высказался о борьбе команды за чемпионство в серии А
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости