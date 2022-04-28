Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Я никогда не начинал никаких переговоров о продаже клуба»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о продаже клуба.

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Я никогда не рассматривал этот вариант. «Наполи» — мое сердце. Я тоже слышу сообщения о множестве предложений, которые витают в воздухе, но я никогда не начинал никаких переговоров», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что Де Лаурентис может продать «Наполи» из-за правил Федерации футбола Италии, которые запрещают одному человеку владеть двумя клубами в одном дивизионе. Бизнесмен также владеет клубом «Бари».

В сентябре 2004 года Де Лаурентис стал президентом итальянского футбольного клуба. Команда носила название Napoli Soccer. Клуб был банкротом и выступал в серии C в тот момент.

«Наполи» в текущем сезоне чемпионата Италии занимает третье место, имея на счету 67 очков.