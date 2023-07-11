«Милан» предложил 20 миллионов евро за полузащитника АЗ Рейндерса
«Милан» ведет переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тиджани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, итальянский клуб предложил за 24-летнего нидерландца 20 миллионов евро без учета возможных бонусов. АЗ хочет получить за игрока 25 миллионов евро, но в «Милане» уверены, что достигнут договоренности и заключат сделку.
Рейндерс выступает за АЗ с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 7 голов и сделал 12 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|Кальяри
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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