Кураньи считает, что Кокорин может заинтересовать клубы из топ-5 лиг Европы
Бывший нападающий Германии и «Динамо» Кевин Кураньи предположил, что российский форвард Александр Кокорин хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате.
«Я думаю, Кокорин хочет еще поиграть в Европе, продолжить карьеру там. Так что посмотрим, как все сложится этим летом. У Саши есть все качества, которые позволят ему играть в любой команде. В прошлом сезоне Кокорин добился успехов в «Арисе», напомнил о себе. Он может заинтересовать клубы из топ-5 лиг Европы. Думаю, Саша способен играть везде», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.
С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
4 июля сообщалось, что Кокорин не вернется в «Арис», так как клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением футболиста из-за финансовых условий.
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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